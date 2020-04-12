Наливной пирог с творогом. Этот пирог съедается мигом, еще просят добавки!

Творожный пирог — это один из тех простых домашних рецептов, которые любят все. Он готовится быстро, получается вкусно, а дети его просто обожают. По желанию вы можете положить в начинку сухофрукты или свежезамороженные ягоды.
Ингредиенты:
Для коржа:
- 2 яйца
- 9 ст. ложек сахара (пудра)
- 9 ст. ложек растительного масла
- 9 ст. ложек молока
- 12 ст. ложек муки
- 1 пакетик разрыхлителя
- ванильная эссенция.
Для творожного крема:
- 500-600 гр творога
- сахар по вкусу
- 2 яйца
- цукаты из апельсиновых корочек.
Приготовление:
1. Для коржа: взбиваем яйца с солью, пока смесь не побелеет и не удвоится в объеме.
2. Добавляем сахарную пудру, ванильную эссенцию, растительное масло и молоко, затем муку, смешанную с разрыхлителем.
3. У нас получится более густая смесь, чем сметана (как для кекса).
4. Выливаем половину смеси в форму (20/30 см), покрытую пергаментной бумагой.
5. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов (150 градусов для электрической духовки) в течение 10-15 минут, пока корж не затвердеет.
6. Тем временем подготовим творожный крем. Для этого тщательно перемешайте все ингредиенты.
7. Чтобы творожный крем получился более пышным и вкусным, можно использовать вертикальный блендер.
8. Вы также можете добавить в крем любые наполнители по вашему желанию.
9. В зависимости от того, насколько творог сухой, добавляем одно яйцо или ложку сметаны.
10. Вынимаем форму, равномерно распределяем творожный крем и накрываем другой половиной теста.
11. Снова отправляем в духовку на 30 минут, пока корж не зарумянится.
12. Нарезаем пирог после охлаждения. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.
Приятного аппетита!